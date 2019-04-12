Хакеры получили данные о полицейских и сотрудниках федеральных служб США

Неизвестные хакеры похитили информацию о тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США, сообщает интернет-портал TechCrunch.
По данным издания, взломщики сумели получить несанкционированный доступ к сетевым ресурсам ассоциации, связанной с Академией ФБР в Куантико. Помимо имен сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб, известны их адреса, сведения об их электронной почте и должностях. Речь идет примерно о четырех тысячах различных записей.
Часть похищенных данных киберпреступники выложили на своем сайте. В целях безопасности его не называют. Хакеры, в группу которых входят не менее 10 человек, сообщают, что намерены продать имеющуюся у них информацию.
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