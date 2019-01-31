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12:56

Центр информационной безопасности появится в Москве к 2020 году

безопасность технологии

12:56

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центр столичной безопасности должен появиться в столице в 2020 году, сообщил замглавы департамента информационных технологий Александр Горбатько в ходе выступления на XXI Национальном форуме информационной безопасности "Инфофорум-2019".

По его словам, в течение этого года планируется завершить создание центра и охватить все органы исполнительной власти в Москве. Он добавил, что в последнее время в столице участились попытки взлома информационных систем.

"Мы каждые 10 секунд фиксируем попытки проникновения в городские информационные системы. Это, конечно, накладывает особые условия на блок инфобезопасности", – цитирует его РИА Новости.

Горбатько также отметил, что некоторые функции этого центра уже отработали во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

безопасность технологии

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