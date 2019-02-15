Хакеры объяснили причины взлома "ВКонтакте"

Массовый взлом социальной сети "ВКонтакте" был спровоцированы группой хакеров. В одном из сообществ программистов появился пост, в котором сообщалось, что администрация соцсети не заплатила разработчикам за поиск и устранение уязвимостей в программном коде.
Они назвали свои действия "шалостью, которая удалась". При этом хакеры отметили, что устраивая сбой, сделали так, чтобы не причинить вреда пользователям.
Во "ВКонтакте" обвинения отрицают, подчеркивая, что со всеми своими сотрудниками и партнерами расплачиваются и делают это вовремя. В компании также отметили, что в ближайшее время будут проведены обновления, которые предотвратят подобные ситуации в будущем.
Ранее пользователи Сети обнаружили массовый взлом профилей во "ВКонтакте". Неизвестные рассылали в личные сообщения ссылку, при переходе на которую во всех профилях и сообществах пользователя публиковался один и тот же пост о рекламе в сообщениях.
"ВКонтакте" захлестнули посты о рекламе в личных сообщениях
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