Во "ВКонтакте" произошел массовый взлом

Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Пользователи Сети обнаружили массовый взлом профилей во "ВКонтакте".

Неизвестные рассылают в личные сообщения ссылку, при переходе на которую во всех профилях и сообществах пользователя публикуется один и тот же пост о рекламе в сообщениях. При этом запись сделана с орфографическими ошибками.

Во вконтакте массовый взлом? pic.twitter.com/62iu2PBrIl — a little wicked 🔥 (@foolinanutshell) 14 февраля 2019 г.



По словам специалистов, причина может быть в уязвимости в API соцсети. Как сообщает TJournal, за сутки до инцидента в одном из интернет-сообществ говорили о существовании уязвимости популярной российской соцсети. При этом авторы поста предлагали рассказать о ней подробнее только за определенное количество лайков.