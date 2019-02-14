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14 февраля, 23:30

"ВКонтакте" устранила уязвимость, повлекшую массовый взлом

технологии

14 февраля, 23:30

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Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Социальная сеть "ВКонтакте" ликвидировала уязвимость, связанную распространением массовых публикаций одинаковых сообщений в сообществах и на страницах пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

"Уязвимость была полностью закрыта в течение 20 минут, удалять нежелательные публикации мы начали в течение первой минуты после обнаружения уязвимости. Пользовательские данные и пароли находятся в безопасности, личные страницы и сообщества не были взломаны", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

В компании также отметили, что в ближайшее время будут проведены обновления, которые предотвратят подобные ситуации в будущем. Также соцсеть принесла извинения пользователям, которые столкнулись с возможными неудобствами из-за данного инцидента.

Ранее пользователи Сети обнаружили массовый взлом профилей во "ВКонтакте". Неизвестные рассылали в личные сообщения ссылку, при переходе на которую во всех профилях и сообществах пользователя публиковался один и тот же пост о рекламе в сообщениях. При этом запись была сделана с орфографическими ошибками.

По словам специалистов, причина могла быть связана с уязвимостью в API соцсети. По информации некоторых СМИ, за сутки до инцидента в одном из интернет-сообществ говорили о существовании уязвимости популярной российской соцсети. При этом авторы поста предлагали рассказать о ней подробнее только за определенное количество лайков.

технологии

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