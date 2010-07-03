Трамп назвал "простой способ" избежать повышения пошлин на товары

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Дональд Трамп объявил, что другие страны могут избежать пошлин в том случае, если начнут производить товары на территории США.

"Производите свои товары в старых добрых Соединенных Штатах. Это очень просто", – написал американский лидер на своей странице в микроблоге Twitter.

В субботу, 11 мая, власти США начали готовиться к введению пошлин на весь импорт из КНР, который до настоящего момента был освобожден от них. Речь идет о товарах на сумму более 300 миллиардов долларов.

Летом 2018 года США уже успели ввести 25-процентные пошлины на ряди импортируемых из Китая товаров на 50 миллиардов долларов. Они были введены двумя частями по 34 и 16 миллиардов. Китай ответил на это зеркально.