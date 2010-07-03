Google создал переводчик с имитацией голоса пользователя

Компания Google разработала алгоритм, способный переводить речь с одного языка на другой без использования текста, сохраняя голос говорящего. Об этом говорится в блоге корпорации.
Обычно такие системы разбиты на три отдельных компонента: распознавание речи для преобразования ее в текст, машинный перевод текста на необходимый язык и синтез текста в речь. Новый Translatotron дает более точный перевод, чем базовая каскадная модель, отметили в корпорации. Кроме того, он лучше обрабатывает имена собственные, уточнили в Google.
В феврале сообщалось, что компания в закрытом формате испытывает режим дополненной реальности собственного сервиса геолокации. Технология называется Augmented reality, она получила известность благодаря игре Pokemon Go. На экране устройства через объектив камеры выводится изображение, смешивающееся с программно-созданными объектами.
Пользователь через камеру гаджета сможет видеть улицы, перекрестки, магазины и другие объекты. На дисплее они будут "дополняться" всплывающими названиями, номерами телефонов и другой сопутствующей информацией. В Google считают, что карта будет удобнее в использовании, чем раньше.
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