В Google Maps появится дополненная реальность

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Корпорация Google тестирует в закрытом формате режим дополненной реальности собственного сервиса геолокации. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Технология называется Augmented reality, она получила известность благодаря игре Pokemon Go. На экране устройства через объектив камеры выводится изображение, которое смешивается с программно-созданными объектами в режиме реального времени.



Google Maps’ coming AR navigation feature points you in the right direction with signs and arrows layered onto the real world instead of on a map https://t.co/ZIJhXOQwn8 — The Wall Street Journal (@WSJ) 10 февраля 2019 г.

Внедрение такого подхода в свои картографические приложения Google анонсировал на конференции Google I/O в 2018 году.

Пользователь Google-карт через камеру своего смартфона сможет видеть улицы, перекрестки, магазины и другие объекты. На дисплее они будут "дополняться" всплывающими названиями, номерами телефонов и другой сопутствующей информацией. Сама карта будет моделироваться в нижней части. В компании сообщили, что карта будет гораздо удобнее в использовании, чем раньше, а стрелки и знаки будут указывать направление движения.

На прошлой неделе на картах Google произошло некорректное отображение территориальной принадлежности Крыма. Ее пообещали исправить.