В Google Maps появится дополненная реальность

Корпорация Google тестирует в закрытом формате режим дополненной реальности собственного сервиса геолокации. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Технология называется Augmented reality, она получила известность благодаря игре Pokemon Go. На экране устройства через объектив камеры выводится изображение, которое смешивается с программно-созданными объектами в режиме реального времени.



Google Maps’ coming AR navigation feature points you in the right direction with signs and arrows layered onto the real world instead of on a map https://t.co/ZIJhXOQwn8