В Google пообещали исправить некорректное отображение Крыма на картах

Фото: google.maps

Ситуация с некорректным отображением территориальной принадлежности Крыма на картах Google в ближайшее время будет исправлена. Об этом заявил председатель комитета Госдумы Василий Пискарев после встречи с официальным представителем компании в России Мариной Жунич.

"Марина Жунич заверила, что это не имеет под собой никакой политической основы. Это является исключительно продолжающимся техническим сбоем. Она сказала, что это является на сегодняшний день приоритетом в ее работе, и в течение ближайшего времени это будет исправлено на картах Google и других продуктах этой компании", – сказал он, передает ТАСС.

Ранее комитет начал проверку по данному факту. Были направлены запросы генеральному прокурору Юрию Чайке и главе Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой проверить соответствующую информацию.

В конце января Google признала, что территориальная принадлежность Крыма иногда может некорректно отображаться на ее картах для некоторых пользователей в России.

В компании отметили, что прилагают все усилия, чтобы объективно отображать данные, когда дело касается спорных территорий. "В случаях, когда у нас есть локальная версия карт, мы следуем при отображении информации местному законодательству", – заявили в Google.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 96% жителей республики проголосовали за воссоединение с Россией.