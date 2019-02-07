В Google пообещали исправить некорректное отображение Крыма на картах

Ситуация с некорректным отображением территориальной принадлежности Крыма на картах Google в ближайшее время будет исправлена. Об этом заявил председатель комитета Госдумы Василий Пискарев после встречи с официальным представителем компании в России Мариной Жунич.
"Марина Жунич заверила, что это не имеет под собой никакой политической основы. Это является исключительно продолжающимся техническим сбоем. Она сказала, что это является на сегодняшний день приоритетом в ее работе, и в течение ближайшего времени это будет исправлено на картах Google и других продуктах этой компании", – сказал он, передает ТАСС.
Ранее комитет начал проверку по данному факту. Были направлены запросы генеральному прокурору Юрию Чайке и главе Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой проверить соответствующую информацию.
В конце января Google признала, что территориальная принадлежность Крыма иногда может некорректно отображаться на ее картах для некоторых пользователей в России.
В компании отметили, что прилагают все усилия, чтобы объективно отображать данные, когда дело касается спорных территорий. "В случаях, когда у нас есть локальная версия карт, мы следуем при отображении информации местному законодательству", – заявили в Google.
Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 96% жителей республики проголосовали за воссоединение с Россией.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.