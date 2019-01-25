Google признала некорректное отображение Крыма на картах

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Google признала, что территориальная принадлежность Крыма иногда может некорректно отображаться на ее картах для некоторых пользователей в России, сообщает ТАСС.

В компании отметили, что прилагают все усилия, чтобы объективно отображать данные, когда дело касается спорных территорий. "В случаях, когда у нас есть локальная версия карт, мы следуем при отображении информации местному законодательству", – добавили в Google.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить представителя Google из-за неверного обозначения Крыма на его картах. Позже официальный представитель компании проинформировал Госдуму о том, что Крым отображается на картах Google как российский регион.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 96% жителей республики проголосовали за воссоединение с Россией.