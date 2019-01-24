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15:18

Google прописал Крым в России

власть политика

15:18

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Фото: depositphotos/lucidwaters

Крым отображается на картах Google как российский регион. Об этом Госдуму проинформировал официальный представитель компании, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить представителя Google из-за неверного обозначения Крыма на его картах.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 96% жителей республики проголосовали за воссоединение с Россией.

23 декабря 2018 года Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму. Документ поддержали 65 стран, против высказались 27, еще 70 воздержались. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара назвал эту резолюцию пустышкой, а нарушения прав человека в Крыму – выдумкой. По его словам, такие решения дискредитируют ООН, которая должна быть примером объективности.

власть политика

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