Володин позвал представителя Google в Госдуму

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин хочет пригласить представителя Google для обсуждения нарушений Конституции РФ со стороны компании. Он дал поручение думскому комитету по безопасности.

Володин рассказал, что Google отражает на своей карте Крым не как территорию России. Он подчеркнул, что это нарушение Конституции.

"Поэтому было бы правильно комитету по безопасности пригласить представителя компании Google и выстроить нашу позицию, а дальше принять решение", – объяснил спикер Госдумы.

"А то потом они еще что-то отрежут и припишут другой стране. Потом они будут вмешиваться так же, как вмешались в дела других государств", – cчитает Володин.

Он отметил необходимость защиты суверенитета страны. В качестве примера вмешательства во внутренние дела суверенного государства он назвал ситуацию со снятием "галочек" с аккаунта президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Facebook.

С профиля Мадуро в Facebook и Instagram убрали "синюю галочку" – значок рядом с именем владельца аккаунта, подтверждающий подлинность страниц публичных личностей и знаменитостей. При этом аккаунты главы оппозиционного парламента Хуана Гуайдо, взявшего на себя полномочия президента Венесуэлы, считаются подлинными.