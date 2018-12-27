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11:52

Трамп заявил, что США не могут больше оставаться мировым жандармом

политика за рубежом

11:52

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Фото: AP/Andrew Harnik

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не могут оставаться мировым жандармом. Он сказал об этом во время своего визита в Ирак.

"США больше не могут оставаться мировым жандармом. Несправедливо, когда вся ноша лежит на нас. Мы рассредоточены по всему миру. Мы находимся в странах, о которых большинство людей даже и не слышали. Честное слово, нелепо", – цитирует его телеканал NBC.

Трамп встретился с послом США в Ираке и командным составом. Также он без предварительного объявления посетил расположенную к западу от Багдада военно-воздушную базу Айн аль-Асад. Там он около получаса говорил с американскими военными.

19 декабря Трамп объявил о начале вывода войск США из Сирии. Спустя несколько дней Пентагон подтвердил подписание соответствующего указа.

политика за рубежом

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