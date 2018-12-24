Пентагон подтвердил подписание указа о выводе американских войск из Сирии

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Исполнительный указ о выводе воинского контингента США из Сирии подписан. Этот факт подтвердил представитель Пентагона, не сообщивший подробности, передает ТАСС.

19 декабря американский президент Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии. Свое решение он мотивировал тем, что в стране одержана победа над запрещенной в России группировкой "Исламское государство". Как отмечают официальные лица США, вывод контингента численностью более двух тысяч человек займет от 60 до 100 дней.

Решение Трампа о выводе войск застало врасплох не только союзников Штатов, но и членов американского Конгресса. Ряд влиятельных сенаторов от обеих партий выступили против данного шага администрации.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон выразил сожаление из-за вывода американских войск из Сирии. Он подчеркнул, что "союзник должен оставаться надежным".