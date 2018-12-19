Трамп отдал приказ о выводе американских войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По данным источника агентства в Вашингтоне, решение вывести войска из САР приняли 18 декабря. Согласно приказу Трампа, сирийскую территорию "быстро" и "полностью" покинут свыше двух тысяч военнослужащих США, которые сейчас тренируют местные формирования для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России).
Накануне Трамп заявил, что Штаты разгромили силы террористов в Сирии. Он подчеркнул, что американские войска находятся там исключительно ради этой цели.
Заявление главы Белого дома о победе США над группировкой "Исламское государство" раскритиковал зампред думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин. По его словам, борьба с террористами в Сирии была для США "только видимостью, которую сами же Штаты искусственно и создавали".
Депутат также усомнился, что американские войска на самом деле уйдут из Сирии. "Штаты не оставят там своего присутствия. Может, и не в таком количестве, но будут присутствовать", − пояснил Швыткин в беседе с RT. "Возможно, в виде инструкторов, не только воинский контингент", − предположил парламентарий.
В середине декабря о планах США вывести свои войска из Сирии сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Такое заявление министр сделал на конференции в Дохе.
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