Трамп отдал приказ о выводе американских войск из Сирии

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Президент США Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным источника агентства в Вашингтоне, решение вывести войска из САР приняли 18 декабря. Согласно приказу Трампа, сирийскую территорию "быстро" и "полностью" покинут свыше двух тысяч военнослужащих США, которые сейчас тренируют местные формирования для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России).

Накануне Трамп заявил, что Штаты разгромили силы террористов в Сирии. Он подчеркнул, что американские войска находятся там исключительно ради этой цели.

Заявление главы Белого дома о победе США над группировкой "Исламское государство" раскритиковал зампред думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин. По его словам, борьба с террористами в Сирии была для США "только видимостью, которую сами же Штаты искусственно и создавали".

Депутат также усомнился, что американские войска на самом деле уйдут из Сирии. "Штаты не оставят там своего присутствия. Может, и не в таком количестве, но будут присутствовать", − пояснил Швыткин в беседе с RT. "Возможно, в виде инструкторов, не только воинский контингент", − предположил парламентарий.

В середине декабря о планах США вывести свои войска из Сирии сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Такое заявление министр сделал на конференции в Дохе.