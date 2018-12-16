Анкара заявила о планах Вашингтона уйти из Сирии

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывести американские войска из Сирии. Такое заявление министр сделал на конференции в Дохе.
"Думаю, президент Трамп сейчас рассматривает возможность покинуть Сирию", − цитирует Чавушоглу РИА Новости.
14 декабря турецкий лидер Реджеп Тайп Эрдоган объявил о готовности Анкары начать операцию против сил самообороны сирийских курдов в Манбидже. По словам президента Турции, это произойдет в том случае, если США не выведут их оттуда. В тот же день Эрдоган обсудил ситуацию в САР в телефонном разговоре с Трампом.
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