Макрон сожалеет из-за вывода американских войск из Сирии

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Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление из-за решения американского лидера Дональда Трампа вывести войска из Сирии. Об этом Макрон заявил на пресс-конференции в Нджамене, которая транслируется в его микроблоге в Twitter.

Он подчеркнул, что "союзник должен оставаться надежным". Президент Франции при этом отметил, что "хочет отдать должное" главе Пентагона Джеймсу Мэттису. Тот ранее заявил Трампу, что покидает пост, чтобы тот смог найти министра обороны с более схожими с ним взглядами.

Макрон добавил, что Франция продолжит участвовать в операциях в Сирии. Он напомнил и об успешном сотрудничестве с подразделениями войск США во время операции "Бархан". "И я хочу, чтобы так продолжалось и далее", – констатировал он.

19 декабря Трамп приказал выводить американских военных из Сирии. Он считает, что победа над ИГ в Сирии одержана. Американский лидер пояснил, что войска США находятся там только ради этого.

Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что не видит признаков вывода американских военнослужащих из Сирии. Однако он полагает, что это возможно. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не понимают, как, когда и куда США уходят из Сирии.