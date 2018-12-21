В Кремле прокомментировали вывод войск США из Сирии

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В Кремле пока не понимают, как, когда и куда США уходят из Сирии, сообщил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

"Мнение следующее: а) нам нужно понять, как, когда, куда и каким образом уходят американцы, это пока непонятно; б) нам нужно понять, что такое следующая фаза, этого тоже пока никто не знает", – цитирует его РИА Новости.

Он также напомнил, что Россия легитимно, в рамках международного права и по просьбе Сирии оказала содействие сирийцам в освобождении их страны от международного терроризма.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США начали возвращение своих войск из Сирии, а также объявила о переходе к "новой фазе кампании".

19 декабря американский лидер дал приказ о выводе американских военных из Сирии. По его мнению, победа над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ в Сирии одержана. Трамп подчеркнул, что американские войска находятся там исключительно ради этого. Официальные лица США уточнили, что вывод войск численностью более двух тысяч человек займет 60–100 дней.

Заявление главы Белого дома о победе США над ИГ раскритиковал зампред думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин. Он считает, что борьба с террористами в Сирии была для США "только видимостью, которую сами же Штаты искусственно и создавали". Депутат сомневается, что американские войска действительно покинут Сирию.

Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции отметил, что не видит признаков вывода американских военнослужащих из Сирии. Однако он полагает, что это возможно. Глава государства согласился с президентом США в том, что по ИГ в Сирии были нанесены серьезные удары.