Путин счел возможным вывод американских войск из Сирии

Владимир Путин заявил, что не видит признаков вывода американских военнослужащих из Сирии. Однако он отметил, что это возможно.
"Мы так как бы не видим признаков вывода американских войск, но допускаем, что это возможно, тем более, что мы двигаемся по пути политического урегулирования", – сказал российский лидер на ежегодной большой пресс-конференции.
Он отметил, что американские войска много лет присутствуют в Афганистане. При это США регулярно заявляют, что выводят свой контингент из страны. "Пока они там присутствуют", – подчеркнул Путин.
При этом Путин заявил, что согласен с Дональдом Трампом в том, что по ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии были нанесены серьезные удары.
"Что касается победы над ИГИЛ, в целом я согласен с президентом Соединенных Штатов. Мы, я об этом тоже уже говорил, добились существенных изменений в борьбе с терроризмом на этой территории и нанесли серьезные удары по ИГИЛ в Сирии", – сказал президент РФ. Он отметил, что есть вероятность, что эти группировки просочатся в соседние регионы.
"Существует опасность перетекания этих группировок и им подобных в соседние регионы, в Афганистан, но и в другие страны, в страны исхода, откуда они приехали, туда они отчасти и возвращаются. Это большая опасность для всех нас", – сказал Путин.
Ранее турецкое агенство Anadolu сообщило, что колонна грузовиков армии США покидает Сирию. СМИ распространило запись отъезда американского конвоя.
19 декабря президент США Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве.
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