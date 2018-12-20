Приказ Трампа о выводе войск предполагает прекращение авиаударов США в Сирии

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Приказ президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии предполагает также прекращение авиаударов США по запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" в этой стране. Об этом сообщает агентство Reuters.

19 декабря американский лидер дал приказ о выводе американских военных из Сирии. По его мнению, победа над ИГ в Сирии одержана. Трамп подчеркнул, что американские войска находятся там исключительно ради этого. Официальных лица США уточнили, что вывод войск численностью более 2 тысяч человек займет 60–100 дней.

Заявление главы Белого дома о победе США над ИГ раскритиковал зампред думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин. Он считает, что борьба с террористами в Сирии была для США "только видимостью, которую сами же Штаты искусственно и создавали". Депутат сомневается, что американские войска действительно покинут Сирию.

Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции отметил, что не видит признаков вывода американских военнослужащих из Сирии. Однако он полагает, что это возможно. Глава государства согласился с президентом США в том, что по ИГ в Сирии были нанесены серьезные удары.