Глава Пентагона подал в отставку из-за разногласий с Трампом

Глава Пентагона Джеймс Мэттис подал заявление об отставке с поста министра обороны США. В прошении говорится, что решение продиктовано расхождением во взглядах с президентом Дональдом Трампом.
"Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, взгляды которого ближе сходятся с вашими <...>, я считаю, что мне было бы правильно уйти в отставку с моей должности", — цитирует документ ТАСС.
При этом он заявил, что США не могут защищать свои интересы без сохранения "прочных альянсов" и "демонстрации уважения" к союзникам. Срок пребывания Мэттиса в должности завершается 28 февраля 2019 года.
В то же время Трамп написал в Twitter, что Мэттис "уйдет на пенсию с отличием в феврале". Он добавил, что кандидатура нового министра обороны будет названа "вскоре".
"Генерал Мэттис очень помог мне в том, чтобы заставить союзников и другие страны платить свою долю военных обязательств", – указал Трамп.
6 декабря Трамп объявил об уходе главы аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли в конце года. Сообщалось, что летом Трамп просил его остаться на посту еще на 2 года, но в последнее время они перестали общаться.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.