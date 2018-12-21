Глава Пентагона подал в отставку из-за разногласий с Трампом

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис подал заявление об отставке с поста министра обороны США. В прошении говорится, что решение продиктовано расхождением во взглядах с президентом Дональдом Трампом.

"Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, взгляды которого ближе сходятся с вашими <...>, я считаю, что мне было бы правильно уйти в отставку с моей должности", — цитирует документ ТАСС.

При этом он заявил, что США не могут защищать свои интересы без сохранения "прочных альянсов" и "демонстрации уважения" к союзникам. Срок пребывания Мэттиса в должности завершается 28 февраля 2019 года.

В то же время Трамп написал в Twitter, что Мэттис "уйдет на пенсию с отличием в феврале". Он добавил, что кандидатура нового министра обороны будет названа "вскоре".

"Генерал Мэттис очень помог мне в том, чтобы заставить союзников и другие страны платить свою долю военных обязательств", – указал Трамп.

6 декабря Трамп объявил об уходе главы аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли в конце года. Сообщалось, что летом Трамп просил его остаться на посту еще на 2 года, но в последнее время они перестали общаться.