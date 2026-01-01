Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Авиагавани возобновили прием и выпуск гражданских самолетов, уточнил представитель федерального агентства воздушного транспорта.

Ограничения были объявлены примерно в 19:29 по московскому времени на фоне продолжающихся атак ВСУ на столичный регион. К настоящему моменту системы ПВО перехватили 30 беспилотников.

В связи с этим запреты также распространялись и на Внуково. Там они действовали в течение 40 минут.