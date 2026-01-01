Сергей Собянин сообщил об еще одном сбитом БПЛА, направлявшемся к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен еще один беспилотник ВСУ, направлявшийся к Москве. Об этом Сергей Собянин сообщил в канале в мессенджере МАХ.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – уточнил мэр в посте.

Летательный аппарат стал 30-м по счету, задействованным в массированной атаке по столичному региону за четверг, 1 января. Первые 9 были ликвидированы в ночное время суток.

Прилеты остальных 20 начали фиксироваться с 19:00 по московскому времени. На фоне этого столичные аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили работу. Шереметьево, в свою очередь, продолжает принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими службами.