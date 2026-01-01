Собянин: система ПВО пресекла попытку атаки еще пяти БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще 5 украинских дронов уничтожены на подлете к Москве, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Все дроны были нейтрализованы силами противовоздушной обороны, сообщил мэр. По его словам, на местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Всего к атаке на столичный регион 1 января были привлечены 20 вражеских БПЛА. Из них 9 ликвидировали в ночное время. Остальные 6 были перехвачены около 19:00 по московскому времени.

На фоне этого аэропорты Домодедово и Жуковский объявили о временной приостановке деятельности. Согласно введенному режиму, авиагавани прекратили работу по приему и выпуску самолетов.