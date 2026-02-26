00:24Политика
ООН расследует инцидент с катером США у берегов Кубы
ООН пытается получить более подробную информацию об инциденте с катером под флагом США у побережья Кубы. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
В свою очередь, береговая охрана США отказалась комментировать данный инцидент, перенаправив все вопросы в Госдепартамент США.
25 февраля катер под флагом США вошел в воды Кубы и открыл огонь. В результате ответного огня четыре американца погибли, еще шесть пострадали.
По данным МВД Кубы, американское судно обнаружили примерно в одной морской миле к северо-востоку от канала Эль-Пино. Со стороны кубинских сил ранения получил командир пограничного патруля.