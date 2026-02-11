Песков назвал неправильными действия США по блокаде Кубы

Фото: kremlin.ru

Куба столкнулась с дефицитом авиакеросина и другими проблемами из-за блокады со стороны США. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти действия американской стороны неправильными.

"Там проблемы не из-за топлива. Там проблемы из-за блокады Соединенных Штатов Америки. Не думаю, что правильно, когда одна страна душит другую страну и душит людей этой страны", – приводит ТАСС слова Пескова.

Он также назвал крайне плохой ситуацию, при которой в стране нет топлива для доставки лекарств или срочной транспортировки больных.

В конце января американский лидер Дональд Трамп ввел в США режим ЧС из-за якобы угрозы со стороны Кубы. Тогда же он подписал указ, позволяющий вводить пошлины против стран, которые поставляют нефть на Кубу.

На этом фоне в стране начался энергокризис. Гавана предупредила авиакомпании, что в 9 аэропортах государства с 10 февраля по 11 марта не будет топлива для воздушных судов.

Россия начала обсуждать с Кубой оказание посильной помощи от "удушающих приемов" со стороны США.