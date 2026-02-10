В РСТ заявили, что топливный кризис на Кубе не повлиял на отдых россиян в стране

Фото: 123RF.com/mathess

Топливный кризис на Кубе не затронул туристические рейсы, в стране продолжают отдыхать порядка 4 500 россиян. Об этом в эфире радио КП заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Есть отмена одного регулярного рейса между Москвой и Гаваной, пассажиры этого рейса могут обратиться в авиакомпанию для переоформления билетов или вынужденного возврата", – заявил эксперт.

Горин напомнил, что из-за кризиса в течение месяца невозможно будет дозаправить самолеты, но в основном это отражается на международном туризме. По словам представителя РСТ, ситуация не затронула российских туристов, которые летают в Варадеро и Кайо-Коко.

"Туристы отдыхают и возвращаются в плановые сроки. Рейсы выполняются, но возможны корректировки в расписании, так как необходима будет дозаправка", – заявил Горин и добавил, что случаев аннулирования туров или отказов по перебронированию нет.

Ранее на фоне энергокризиса в стране Гавана предупредила авиакомпании, что с 10 февраля по 11 марта в 9 аэропортах страны не будет топлива Jet A-1 для воздушных судов. Дозаправка станет недоступной в авиагаванях Гаваны, Варадеро, Сьенфуэгоса, Санта-Клары, Камагуэй, Кайо-Коко, Ольгина, Сантьяго-де-Кубы и Мансанильо.

Кроме того, некоторых российских туристов на Кубе переселили из их отелей в другие гостиницы. По данным посольства РФ, эти меры были приняты в целях экономии ресурсов.

