Песков заявил, что РФ обсуждает с Кубой оказание помощи от "удушающих приемов" США

Фото: kremlin.ru

Россия проговаривает с Кубой оказание посильной помощи от "удушающих приемов" со стороны США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Гавана испытывает серьезные трудности в связи с давлением Вашингтона, подчеркнул представитель Кремля.

"Ситуация действительно критическая на Кубе. Нам это известно. Мы по дипломатическим, по иным каналам осуществляем интенсивные контакты с нашими кубинскими друзьями", – добавил Песков, комментируя ситуацию с авиатопливом на острове.

В конце января американский лидер Дональд Трамп ввел в США режим ЧС из-за якобы угрозы со стороны Кубы. Тогда же он подписал указ, позволяющий вводить пошлины против стран, которые поставляют нефть на Кубу.

На этом фоне в стране начался энергокризис. Гавана предупредила авиакомпании, что в 9 аэропортах государства с 10 февраля по 11 марта не будет топлива для воздушных судов.

