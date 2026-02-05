Форма поиска по сайту

05 февраля, 19:09

Политика

На Кубе начали рассматривать планы перехода к военному положению

Фото: 123RF.com/vincentstthomas

Совет обороны Кубы приступил к рассмотрению планов и мер при переходе к военному положению. Однако этого пока не случилось, заявил президент карибской республики Мигель Диас-Канель на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube.

"Мы на Совете обороны изучаем планы перехода к военному положению, наши системы обороны проходят подготовку", – отметил он.

По словам главы страны, разговор о переходе к такому режиму пока не ведется.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС из-за якобы угрозы нацбезопасности со стороны Кубы. По его мнению, власти республики оказывают помощь в области обороны, разведки и безопасности противникам в Западном полушарии.

Кроме того, Трамп подписал исполнительный указ, позволяющий Вашингтону вводить пошлины против стран, поставляющих нефть на Кубу. Они будут действовать в отношении импортируемых в США товаров.

В ответ кубинские власти призвали страны Латинской Америки и Карибского бассейна к единству и интеграции из-за давления со стороны США. В частности, глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья указал, что безопасность Латинской Америки находится под угрозой из-за воинственной доктрины правительства США.

