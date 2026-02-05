05 февраля, 19:09Политика
На Кубе начали рассматривать планы перехода к военному положению
Фото: 123RF.com/vincentstthomas
Совет обороны Кубы приступил к рассмотрению планов и мер при переходе к военному положению. Однако этого пока не случилось, заявил президент карибской республики Мигель Диас-Канель на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube.
"Мы на Совете обороны изучаем планы перехода к военному положению, наши системы обороны проходят подготовку", – отметил он.
По словам главы страны, разговор о переходе к такому режиму пока не ведется.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС из-за якобы угрозы нацбезопасности со стороны Кубы. По его мнению, власти республики оказывают помощь в области обороны, разведки и безопасности противникам в Западном полушарии.
Кроме того, Трамп подписал исполнительный указ, позволяющий Вашингтону вводить пошлины против стран, поставляющих нефть на Кубу. Они будут действовать в отношении импортируемых в США товаров.
В ответ кубинские власти призвали страны Латинской Америки и Карибского бассейна к единству и интеграции из-за давления со стороны США. В частности, глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья указал, что безопасность Латинской Америки находится под угрозой из-за воинственной доктрины правительства США.