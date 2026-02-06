В Крыму машина сбила двоих детей на пешеходном переходе

Фото: телеграм-канал "МВД Крым"

ВАЗ-21150 сбил двоих детей на пешеходном переходе в городе Судаке в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Инцидент произошел утром в пятницу, 6 февраля, на одной из улиц города. По предварительной версии, дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу переходила мать с двумя детьми 2010 и 2018 годов рождения. Женщина держала младшего ребенка за руку.

В этот момент малолетних сбил 22-летний водитель отечественного авто, который двигался со стороны города Алушты. В результате оба мальчика получили различные травмы и были госпитализированы. Женщина в ДТП не пострадала.

Полицейские проводит проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.

До этого другая авария произошла в Чебоксарах, где водитель автобуса наехал на трех девочек, которые переходили дорогу. Выяснилось, что мужчина за рулем автобуса не успел вовремя притормозить перед переключившимся на красный сигнал светофором и сбил детей.

