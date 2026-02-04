Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 10:44

Происшествия

Движение поездов в Мордовии восстановлено после ДТП c грузовиком

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Движение поездов в Мордовии восстановлено после ДТП c бензовозом, сообщается в телеграм-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

Предварительно установлено, что авария произошла 4 февраля недалеко от станции Потьма Куйбышевской железной дороги. Локомотив пассажирского поезда № 21, который следовал по маршруту Ульяновск – Москва, столкнулся с бензовозом Scania.

Водитель автомобиля был доставлен в Зубово-Полянскую ЦРБ. На место происшествия выезжали заместитель Мордовского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа.

Мордовская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Меры реагирования будут приняты при наличии оснований. Проверку также проводит Приволжская транспортная прокуратура.

Помимо этого, Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК начало проверку по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Сотрудники ведомства выезжали на место инцидента, процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Кроме того, в пресс-службе Куйбышевской железной дороги рассказали, что ДТП стало причиной задержки следующих поездов:

  • № 21 Ульяновск – Москва;
  • № 65 Тольятти – Москва;
  •  № 31 Орск – Москва;
  • № 14 Москва – Челябинск;
  • № 42 Москва – Саранск.

Ранее на трассе Белебей – Аксаково – Аксеново в Башкирии произошла авария с участием автомобилей "КамАЗ" и "Лада Гранта", в результате которой погибли четыре человека. Как уточнил начальник УГИБДД МВД по Башкирии Владимир Севастьянов, легковой автомобиль направлялся из Аксенова в Белебей, однако из-за непогоды его занесло, водитель не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.

Читайте также


происшествиятранспорт

Главное

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика