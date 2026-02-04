Движение поездов в Мордовии восстановлено после ДТП c грузовиком

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Движение поездов в Мордовии восстановлено после ДТП c бензовозом, сообщается в телеграм-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

Предварительно установлено, что авария произошла 4 февраля недалеко от станции Потьма Куйбышевской железной дороги. Локомотив пассажирского поезда № 21, который следовал по маршруту Ульяновск – Москва, столкнулся с бензовозом Scania.

Водитель автомобиля был доставлен в Зубово-Полянскую ЦРБ. На место происшествия выезжали заместитель Мордовского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа.

Мордовская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Меры реагирования будут приняты при наличии оснований. Проверку также проводит Приволжская транспортная прокуратура.

Помимо этого, Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК начало проверку по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Сотрудники ведомства выезжали на место инцидента, процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Кроме того, в пресс-службе Куйбышевской железной дороги рассказали, что ДТП стало причиной задержки следующих поездов:

№ 21 Ульяновск – Москва;

№ 65 Тольятти – Москва;

№ 31 Орск – Москва;

№ 14 Москва – Челябинск;

№ 42 Москва – Саранск.

Ранее на трассе Белебей – Аксаково – Аксеново в Башкирии произошла авария с участием автомобилей "КамАЗ" и "Лада Гранта", в результате которой погибли четыре человека. Как уточнил начальник УГИБДД МВД по Башкирии Владимир Севастьянов, легковой автомобиль направлялся из Аксенова в Белебей, однако из-за непогоды его занесло, водитель не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.

