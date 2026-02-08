В подмосковном Реутове ввели карантин из-за бешенства

Фото: depositphotos/chendongshan

Власти Московской области ввели ограничительные меры в Реутове после выявления эпизоотического очага бешенства. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

Карантин установлен в границах территории дома №4 на улице Молодежной. На этом участке теперь запрещено проводить любые мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных, включая ярмарки и выставки.

Также был введен запрет на вывоз восприимчивых животных и отлов диких особей для отправки в зоопарки.

Ранее в московском комитете ветеринарии сообщили, что в Северо-Западном округе города появились новые мобильные точки для бесплатной вакцинации домашних животных от бешенства.