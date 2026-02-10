СК проверит обстоятельства смерти студента в душе общежития в Перми

Фото: телеграм-канал "ЧП Пермь"

Следователи установят причины гибели студента в душе одного из общежитий в Перми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК России по Пермскому краю.

Ранее в соцсетях появилась информация, что студент потерял сознание в душе в общежитии на Рабоче-Крестьянской улице и около 1,5 часа пролежал под льющейся водой, пока его не нашли. Спасти молодого человека не удалось.

Ранее 15-летний школьник умер на уроке в Приморье. Инцидент произошел 9 сентября в селе Чугуевка. Мальчик не жаловался на недомогание и в момент ЧП сидел за партой.

Уточнялось, что школьник скончался внезапно, в течение нескольких минут. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Оперативники устанавливают причину смерти мальчика.

