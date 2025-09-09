Фото: телеграм-канал "Следком Приморья"

15-летний школьник умер на уроке во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел 9 сентября в приморском селе Чугуевка.

"Предварительно установлено, что мальчик не жаловался на недомогание. Скончался внезапно, в течение нескольких минут, сидя за партой на уроке", – говорится в сообщении.

По факту внезапной смерти возбуждено уголовное дело. В настоящий момент оперативники устанавливают причину смерти школьника.

