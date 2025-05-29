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29 мая, 13:42

Происшествия

Девочка погибла от удушения мячиком-попрыгунчиком в Кузбассе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В поселке Промышленном 12-летняя девочка погибла из-за удушения мячиком-попрыгунчиком, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Кемеровской области (Кузбассу).

По предварительным данным, вечером 28 мая девочка находилась вместе с бабушкой в квартире на улице Вокзальной. В какой-то момент женщина услышала шум в ванной и увидела там ребенка, который задыхался с мячиком во рту. Несмотря на попытку бабушки вытащить предмет, девочка скончалась до прибытия медиков.

"Согласно предварительным данным судебно-медицинского эксперта, причиной смерти малолетней явилась асфиксия при закрытии дыхательных путей инородным телом", – говорится в сообщении СК по региону.

Следователи организовали доследственную проверку. Представители СК устанавливают все причины и обстоятельства трагедии.

Ранее в одной из школ города Красноярска скончался 12-летний мальчик. Ученик 5-го класса умер во время перемены. По предварительной версии, ребенок потерял сознание, но прибывшие на место медики констатировали смерть школьника. Следствие выясняло обстоятельства произошедшего.

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