В Башкирии новорожденный умер после возгорания детской кроватки

Фото: телеграм-канал "МЧС Башкортостан"

В башкирском городе Октябрьском младенец скончался после того, как его кровать загорелась. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике.

Инцидент произошел в понедельник, 26 мая. По данным ведомства, мать повела своих детей в сад, а отец с новорожденным остался в квартире. Внезапно кроватка вместе с одеждой младенца загорелась. В результате ребенок получил ожоги.

Однако утром в четверг, 29 мая, стало известно о смерти новорожденного в больнице. Причина данного происшествия выясняется. По предварительной информации, кроватка загорелась из-за фена и гелиевых шаров.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после гибели пятерых детей при пожаре в частном доме в Астрахани. Их тела были найдены после тушения огня возгорания. Одному из детей удалось спастись.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. В СК уточнили, что четверо погибших – дети хозяйки дома. Еще один погибший – ребенок знакомой. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

