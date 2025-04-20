Пятеро детей погибли на пожаре в частном доме в Астрахани

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Астраханской области"

Ночью 20 апреля произошло возгорание частного дома на улице Ольховской в Кировском районе Астрахани. В результате пожара погибли пятеро детей, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

В ведомстве уточнили, что пожар удалось ликвидировать в 05:33 по мск. После чего в доме были обнаружены тела пятерых детей в возрасте от 4 до 11 лет.

Матери погибших детей во время пожара дома не было. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что ночью 20 апреля в результате пожара в частном доме в поселке Василовка Челябинской области погибли четверо детей. Причины возгорания устанавливаются.

Также пожар произошел в здании автотехцентра на Варшавском шоссе в Москве. Прибывшие на место ЧП сотрудники пожарно-спасательных подразделений обнаружили, что огонь охватил три автомобиля и оборудование для обслуживания.