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20 апреля, 06:18

Происшествия

Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в Челябинской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Челябинской области"

Ночью 20 апреля в результате пожара в частном доме в поселке Василовка Челябинской области погибли четверо детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что по прибытии пожарных подразделений горел частный дом, пламя также перешло на надворные постройки и кровлю соседнего дома. Открытое горение ликвидировано на площади 160 квадратных метров.

В результате происшествия погибли четыре ребенка: девочка 12 лет и 3 мальчика: 7 и 5 лет. Дети находились в доме без родителей.

Причины возгорания устанавливаются.

Ранее пожар произошел в здании автотехцентра на Варшавском шоссе. Прибывшие на место ЧП сотрудники пожарно-спасательных подразделений обнаружили, что огонь охватил три автомобиля и оборудование для обслуживания. При этом людей в здании не было.

Также в Уфе загорелся цех по производству лодок. По предварительным данным, площадь возгорания составила 400 "квадратов". На место прибыли сотрудники МЧС, огонь тушат около 40 специалистов.

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происшествиярегионы

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