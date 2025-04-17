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17 апреля, 11:30

Происшествия

Новости регионов: цех по производству лодок загорелся в Уфе

Новости регионов: цех по производству лодок загорелся в Уфе

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Цех по производству лодок загорелся в Уфе. По предварительным данным, площадь возгорания составила 400 "квадратов". На место прибыли сотрудники МЧС, огонь тушат около 40 специалистов. Информации о пострадавших не поступало.

Тем временем на Камчатке проснулся вулкан Безымянный. Ученые следили за ним с февраля и фиксировали признаки активности. Извержение произошло после нескольких месяцев тишины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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