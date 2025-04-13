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Новости

13 апреля, 09:15

Происшествия

Новости мира: мощный шторм обрушился на Китай

Новости мира: мощный шторм обрушился на Китай

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На Китай обрушился мощный шторм. Из-за сильного ветра в двух крупных аэропортах Пекина отменили больше 800 рейсов. В городе закрыли исторические достопримечательности и парки. На юге страны прошел град, в некоторых районах выпал снег, во многих провинциях парализовано дорожное движение. Север Поднебесной находится в режиме повышенной готовности. Ветер валит деревья, его скорость достигает 150 километров в час.

На Канарах один из островов попал под удар стихии. Ливневый паводок накрыл улицы, по ним плывут мусорные баки. Автомобили наполовину скрылись под водой. Потоки воды заперли жителей и туристов по домам, на улицу просто невозможно выйти. Глядя на эти кадры, сложно поверить, что остров славится своими белоснежными пляжами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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