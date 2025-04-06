Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 апреля, 23:06

Происшествия
Главная / Новости /

Агентство "Москва": два автобуса столкнулись на юго-западе Москвы

Два автобуса столкнулись на юго-западе Москвы – СМИ

Фото: телеграм-канал 112

Пять человек пострадали в ДТП с участием двух автобусов на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

"Улица Грина, дом 1. Столкновение двух автобусов. Пять человек пострадали", – сказал собеседник агентства.

По словам источника, два человека находятся в тяжелом состоянии.

В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" агентству уточнили, что ДТП с участием коммерческого автобуса и городского автобуса № 948 произошло около 22:08. По данным "Мосгортранса", в результате ДТП пострадали три пассажира автобуса.

Ранее один человек погиб в результате ДТП с участием автобуса в Подмосковье. ДТП произошло на 114-м километре дороги А-104 "Москва – Дмитров – Дубна". Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус на трассе. В результате погиб водитель легкового авто.

Читайте также


происшествияДТП

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика