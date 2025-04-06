Агентство "Москва": два автобуса столкнулись на юго-западе Москвы

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Пять человек пострадали в ДТП с участием двух автобусов на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

"Улица Грина, дом 1. Столкновение двух автобусов. Пять человек пострадали", – сказал собеседник агентства.

По словам источника, два человека находятся в тяжелом состоянии.

В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" агентству уточнили, что ДТП с участием коммерческого автобуса и городского автобуса № 948 произошло около 22:08. По данным "Мосгортранса", в результате ДТП пострадали три пассажира автобуса.

Ранее один человек погиб в результате ДТП с участием автобуса в Подмосковье. ДТП произошло на 114-м километре дороги А-104 "Москва – Дмитров – Дубна". Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус на трассе. В результате погиб водитель легкового авто.