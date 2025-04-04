РИА Новости: три сотрудника скорой помощи пострадали в ДТП с иномаркой в Москве

Фото: телеграм-канал "Что там, Москва?"

Три сотрудника скорой помощи получили травмы разной степени тяжести в результате аварии с участием легкового автомобиля на юго-западе Москвы. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы.

Инцидент произошел на Донской улице рядом с домом № 20. По предварительным данным, машина скорой помощи, которая передвигалась по городу без пациента, столкнулась с автомобилем Мercedes.

Прочие обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются сотрудниками ГАИ. Однако представители экстренных служб Москвы уточнили в беседе с агентством, что граждане, которые находились в легковом автомобиле, не пострадали.

Несколькими днями ранее на Кировоградской улице в столичном Чертанове машина скорой помощи врезалась в автобусную остановку. По предварительным данным, водитель скорой помощи совершил вынужденный маневр, потерял управление и въехал на остановку.

В результате пострадали 4 человека, в том числе водитель и пассажир скорой помощи, а также пешеход, который стоял рядом с остановкой. Всех пострадавших доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

