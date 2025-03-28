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28 марта, 20:37

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ТАСС: 4 человека пострадали при наезде машины скорой помощи на остановку в Москве

4 человека пострадали при наезде машины скорой помощи на остановку в Москве – СМИ

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Четыре человека пострадали при наезде автомобиля скорой помощи на остановку в столичном районе Чертаново. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, данные о пострадавших предварительные. При этом он не уточнил, кто именно еще получил травмы.

ДТП произошло возле дома № 30 по Кировоградской улице вечером 28 марта. В настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы.

Изначально в столичном управлении МВД сообщали, что в результате ДТП пострадали трое – водитель и пассажир машины скорой помощи, а также пешеход на автобусной остановке.

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