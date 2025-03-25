Массовое ДТП произошло на проспекте Вернадского в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в районе дома 39 на проспекте Вернадского в Москве, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В данный момент на месте аварии работают оперативные службы города и устанавливают все обстоятельства случившегося, а также уточняют информацию о пострадавших.

Авария повлияла на транспортный поток, из-за чего движение в данном районе затруднено на 3,5 километра. В связи с этим Дептранс рекомендовал водителям выбирать пути объезда.

Накануне, 24 марта, движение также было ограничено на внутренней стороне МКАД из-за серьезной аварии. Там столкнулись две легковые машины и грузовик. По предварительной информации, три человека получили тяжелые травмы и были экстренно госпитализированы.

Еще два человека пострадали из-за другой аварии, произошедшей на МКАД в районе Алтуфьевского шоссе. ДТП произошло на внешней стороне 84-го километра кольца: там столкнулись два автомобиля. В причинах разбирались сотрудники Госавтоинспекции.

