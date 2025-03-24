24 марта, 17:15Происшествия
Движение на внутренней стороне МКАД ограничено из-за серьезной аварии
На 83-м километре внутренней стороны МКАД в районе Лианозово произошло дорожно-транспортное происшествие. По данным Госавтоинспекции Москвы, столкнулись три транспортных средства – две легковые машины и грузовик.
В результате аварии практически вся проезжая часть оказалась перекрыта, движение возможно только по одной полосе. По предварительной информации, три человека получили тяжелые травмы и были экстренно госпитализированы.
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