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24 марта, 17:15

Происшествия

Движение на внутренней стороне МКАД ограничено из-за серьезной аварии

Движение на внутренней стороне МКАД ограничено из-за серьезной аварии

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На 83-м километре внутренней стороны МКАД в районе Лианозово произошло дорожно-транспортное происшествие. По данным Госавтоинспекции Москвы, столкнулись три транспортных средства – две легковые машины и грузовик.

В результате аварии практически вся проезжая часть оказалась перекрыта, движение возможно только по одной полосе. По предварительной информации, три человека получили тяжелые травмы и были экстренно госпитализированы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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