В Крыму задержана женщина за сбор сведений о местоположении военных объектов

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Жительница приграничного Джанкойского района Крыма задержана по подозрению в госизмене. Она собирала сведения о местоположении военных объектов ВС РФ по заданию разведки Минобороны Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону и городу Севастополю.

Как рассказали в ведомстве, 28-летняя женщина вступила в один из украинских телеграм-каналов и предложила свои услуги по сбору информации о местах расположения военных аэродромов, средств ПВО и спецтехники, координат воинских перевозок и других данных.

Установлено, что указанный телеграм-канал используется Главным управлением разведки МО Украины для осуществления разведывательно-подрывной и диверсионно-террористической деятельности на российской территории.

По заданию куратора женщина приезжала на указанные им места и фотографировала находящиеся там объекты, подтверждала или опровергала их местоположение. Кроме того, она отправляла украинским спецслужбам сведения о передвижении воинских перевозок по железнодорожным путям, указали в ФСБ.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Фигурантка арестована и дает признательные показания. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее спецслужбы РФ задержали жителя Херсонской области, который передавал украинской стороне информацию о местах дислокации российских военных. Данные он собрал и передал в октябре 2023 года через родственницу, поддерживающую контакт с представителями украинских спецслужб, отметили правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена", подозреваемый заключен под стражу.