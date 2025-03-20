Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта, 09:33

Происшествия

В Крыму задержана женщина за сбор сведений о местоположении военных объектов

Фото: depositphotos/Grigorenko

Жительница приграничного Джанкойского района Крыма задержана по подозрению в госизмене. Она собирала сведения о местоположении военных объектов ВС РФ по заданию разведки Минобороны Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону и городу Севастополю.

Как рассказали в ведомстве, 28-летняя женщина вступила в один из украинских телеграм-каналов и предложила свои услуги по сбору информации о местах расположения военных аэродромов, средств ПВО и спецтехники, координат воинских перевозок и других данных.

Установлено, что указанный телеграм-канал используется Главным управлением разведки МО Украины для осуществления разведывательно-подрывной и диверсионно-террористической деятельности на российской территории.

По заданию куратора женщина приезжала на указанные им места и фотографировала находящиеся там объекты, подтверждала или опровергала их местоположение. Кроме того, она отправляла украинским спецслужбам сведения о передвижении воинских перевозок по железнодорожным путям, указали в ФСБ.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Фигурантка арестована и дает признательные показания. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее спецслужбы РФ задержали жителя Херсонской области, который передавал украинской стороне информацию о местах дислокации российских военных. Данные он собрал и передал в октябре 2023 года через родственницу, поддерживающую контакт с представителями украинских спецслужб, отметили правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена", подозреваемый заключен под стражу.

Сотрудники ФСБ задержали россиянина за переводы криптовалюты террористам на Украине

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика