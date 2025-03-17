Украинский шпион задержан в Херсонской области за передачу сведений о ВС РФ

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Силовики задержали жителя Херсонской области, который передавал Украине информацию о местах дислокации ВС России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ РФ.

По данным ведомства, задержанный в октябре 2023 года собрал и передал через родственницу, поддерживающую контакт с представителями украинских спецслужб, сведения о местах дислокации российских военных на территории Херсонской области.

Возбуждено уголовное дело о госизмене. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее ФСБ задержала в Нижнем Новгороде россиянина за переводы средств в виде криптовалюты украинской террористической организации. Как рассказали в ведомстве, мужчина сам связался с украинскими спецслужбами и участниками запрещенной в РФ террористической организации.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Госизмена". К настоящему моменту он арестован.