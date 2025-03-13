ФСБ пресекла теракты спецслужб Украины через рассылку парфюмерных наборов

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Российские спецслужбы предотвратили сразу несколько терактов, которые злоумышленники планировали реализовать с помощью рассылки по почте парфюмерных наборов со взрывными устройствами. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, украинские спецслужбы собирались осуществить диверсию против военнослужащих, являющихся участниками спецоперации, а также госслужащих, которые помогают военным подразделениям в зоне СВО.

Во время досмотра в аэропорту Челябинска в пяти посылках были найдены самодельные взрывные устройства (СВУ), которые были замаскированы под подарочные парфюмерные наборы. Их обезвредили приехавшие на место происшествия взрывотехники ФСБ РФ.

"По заключению экспертов взрывные устройства находились на боевом взводе и должны были сработать при открытии упаковки получателем", – отметили в ведомстве.

В результате в Свердловской области был задержан завербованный украинскими спецслужбами гражданин России, отправлявший посылки военнослужащим и представителям власти, которые проживали в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. Против него завели дело по статье "Незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ или устройств". Рассматривается вопрос о возбуждении дела по статье о покушении на теракт.

Спецслужбы также выяснили, что в прошлом году злоумышленник по заданию куратора собирал данные о российских военных в Энгельсе и сотрудниках оборонных предприятий в Екатеринбурге.

Кроме того, организован розыск тех, кто изготовил взрывные устройства, так как в Челябинске во время осмотра места закладки схронов был найден тайник, из которого изъяты четыре СВУ, предназначавшиеся военнослужащим из Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областей.

Граждан призвали быть бдительными и не получать посылки от неизвестных лиц.

Ранее в Нижнем Новгороде был задержан россиянин 2002 года рождения за переводы средств в виде криптовалюты террористической организации на Украине. Как сообщили в ЦОС ФСБ России, злоумышленник самостоятельно связался с представителями украинских спецслужб и участниками запрещенной в России террористической организации. Против него завели дело по статье "Госизмена". Он арестован.

