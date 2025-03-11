ФСБ задержала жителя Белгорода, планировавшего теракт в Валуйках

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49-летний житель Белгородской области был задержан с поличным при подготовке к совершению теракта в городе Валуйки и диверсии, связанной с отравлением российских военных. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.

Как выяснили спецслужбы, россиянин 1976 года рождения связался с запрещенной в РФ террористической организацией и по приказу ее кураторов собирал данные о местонахождении и передвижении Вооруженных сил (ВС) России в приграничной зоне для нанесения по ним ударов. Кроме того, он планировал теракт в городе Валуйки и собирался совершить диверсию против российских военных.

Преступная деятельность мужчины была пресечена сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД. В результате на него завели дело по статьям "Госизмена", "Попытка участия в деятельности террористической организации", "Приготовление к диверсии и теракту" и "Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ и устройств". Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В конце февраля ФСБ РФ предотвратила серию терактов в Ставрополье, которую планировал гражданин Центральной Азии по указанию украинского куратора.

По версии спецслужб, мужчина намеревался с помощью бутылок с зажигательной смесью поджечь главные управления МВД и МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь и администрацию Промышленного района Ставрополья. После злоумышленник собирался уехать на Украину и вступить в ряды ВСУ.

Тем не менее силовики задержали его. По месту жительства у него обнаружили и изъяли бутылки с зажигательной смесью и средства связи с инструкциями. На него заведено дело по статье "Теракт".