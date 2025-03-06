ФСБ сорвала попытку Украины получить данные школьников для вербовки

Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сорвала попытку военной разведки Украины получить персональные данные школьников Москвы и Подмосковья для вербовки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

Как уточняется в сообщении, ведомством были выявлены факты неправомерного доступа к информационным ресурсам учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Отмечается, что операция курировалась спецслужбами НАТО.

По данным ФСБ, военная разведка Украины перехватила скан-копии писем с приглашением к участию в военно-патриотическом диктанте. После этого файлы были изменены и разосланы – всего спецслужбы Украины направили поддельные письма на электронную почту 42 российских образовательных организаций.

Ранее ФСБ задержала россиянина за передачу Украине фото объектов топливно-энергетического комплекса Подмосковья. Предварительно установлено, что мужчина связался в Telegram с сотрудниками украинской разведки, а затем стал за деньги предоставлять им фотографии подмосковных объектов ТЭК.

Подозреваемого заключили под стражу. Мужчина признал, что передавал украинской разведке данные о нефтебазах.